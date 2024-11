Oasport.it - Volley femminile, Conegliano debutta in Champions: sfida abbordabile in casa con il Mladost

Leggi tutto su Oasport.it

La coppa sollevata in cielo, i coriandoli, la gioia, il delirio. L’ultimo flash diLeague per la detentrice del titolo, Carraro Imoco, è questo e stasera le venete tornano in campo per ospitare nel primo incontro del girone A della massima manifestazione europea, ilZagabria, formazione croata che, sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la squadra di Daniele Santarelli., come spesso gli capita nelle ultime stagioni, è partito fortissimo quest’anno con sette successi a fila in campionato, che significano primo posto a punteggio pieno e la vittoria della Supercoppa italiana contro Milano. Domenica scorsa le venete hanno ottenuto un successo molto importante contro la finalista scudetto dello scorso anno, Scandicci, altra protagonista di