Liberoquotidiano.it - Vedere Jannik Sinner a Torino? Roba da "miliardari": ecco quanto costano i bigletti

Nel caso vi fosse venuta in mente la fantasiosa idea di recarvi afra una settimana perun po' di bel tennis e, magari, assistere a un incontro di, potreste fare due cose: mettervi il cuore in pace e deliziarvi con le dirette su Sky di tutti gli incontri oppure aprire un mutuo. I pochi biglietti “residui” per le Finals che si giocheranno dal 10 al 17 novembre in vendita su Ticketone (e stiamo parlando del primary shop on line) hanno prezzi da capogiro. Qualche esempio? Prendiamo quelli della prima giornata che prevede due singolari e due incontri di doppio; scorrendo il sito ufficiale delle Nitto Finals i prezzi variano fra i 212 euro di seconda galleria e i 489 per sedersi in parterre, a pochi metri dal campione preferito che potrebbe anche non esserevisto che il calendario degli incontri e la composizione dei due gironi di qualificazione non è ancora completato.