Usa 2024 Buch Bce | Speravamo tutti in un risultato diverso

Roma, 6 nov. (askanews) – “Non voglio commentare, anche se penso che ci siamosvegliati questa mattina sperando in un altro”. Così la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, la tedesca Claudia, ha di fatto commentato – pur dichiarando di non volerlo fare – la schiacciante vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.è intervenuta a un dibattito al decennale della creazione del meccanismo di vigilanza bancaria unico Ue. Negli ultimi mesi in più occasioni anche la presidente della Bce, Christine Lagarde si era espressa negativamente rispetto a una vittoria di Trump, suscitando anche perplessità da parte di alcuni osservatori sull’opportunità di queste prese di posizione da parte di istituzioni non elette e indipendenti. (fonte immagine: ECB).