Tutti i sogni ancora in volo | tutto quello che c’è da sapere sullo show di Massimo Ranieri

in: cast, ospiti, quante puntate e streaming Questa sera, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondain, il grandedi(già trasmesso nel maggio 2023) che vuole omaggiare il varietà di una volta. Un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ad accompagnarein questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti ed anticipazioni Quali saranno gli ospiti diin? Ospiti della prima puntata artisti della scena musicale italiana come Gianni Morandi, Diodato, Noemi e The Kolors. La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca glidegli anni ‘60 e ’70.