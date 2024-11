Torta di mele con crema pasticcera | buonissima e con solo 150 calorie!

Leggi tutto su Donnaup.it

dicone con150! Ami ladima desideri donarle un tocco di dolcezza in più? Sarà facilissimo se leggerai la ricetta qui di seguito! Ladiconè un dolce cremoso adatto a qualsiasi momento della giornata. Molto semplice da portare a termine la preparerai in cinque minuti e sul palato si rivelerà un capolavoro di gusto. Basterà preparare un impasto perfetto e una buonae il gioco sarà fatto! Quasi dimenticavo: sarà leggera come una nuvola! Devi prepararla assolutamente.diconingredienti da utilizzare per preparare l’impasto sono: 250 gr di dolcificante di stevia oppure 100 gr di zucchero raffinato 10 gr di lievito per dolci 100 ml di latte 2 uova 10 gr di zucchero vanigliato 200 gr di farina Preparazione Prepariamo laprendendo una ciotola capiente e versando il dolcificante, le uova intere e lo zucchero vanigliato.