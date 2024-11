Dilei.it - Silvia Toffanin si commuove per la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a This is Me

Leggi tutto su Dilei.it

è una presenza fissa di Mediaset: siamo abituati a vederla in onda ogni sabato e domenica con Verissimo, che negli ultimi anni ha raddoppiato l’appuntamento, proprio in virtù degli ottimi ascolti. Sempre pacata nei modi, estremamente riservata, la conduttrice è al fianco dida 23 anni: un periodo di tempo in cui sono diventati sempre più affiatati, genitori, anche se non si sono mai sposati. Per la, la prossima avventura televisiva èis me, lo Speciale Amici-Verissimo voluto fortemente da Maria De Filippi. Stando alle prime anticipazioni,avrebbe fatto una dolcealla, ladiis me, lo Speciale Amici-Verissimo è super atteso nei palinsesti Mediaset. Sarà perché ancora oggi Amici rimane un programma forte, di punta per la Rete: tutto merito di Maria De Filippi.