Sette libri adatti a film o serie tv Nasce Guarda che storia!

Il mondo del cinema e quello dell’editoria continuano a intrecciarsi in un gioco di ispirazioni reciproche che ha prodotto numerosi capolavori cinematografici basati su opere letterarie. Per consolidare e facilitare questa interconnessione, il Salone internazionale del libro di Torino e laCommission Torino Piemonte hanno lanciato il progetto ‘che!’.Leggi anche: Goldrake torna in TV: il reboot in prima serata su Raidue Quattro edizioni di successo Negli ultimi quattro anni, il progetto ha riscosso un notevole successo: 153 editori hanno proposto 339 titoli, offrendo ai produttori cinematografici un serbatoio di storie accattivanti e originali da portare sul grande schermo. La quarta edizione si è chiusa con un bilancio positivo e ha visto la partecipazione di 40 case editrici che hanno sottoposto 65 titoli, selezionati tra romanzi e graphic novel pubblicati tra il 2022 e il 2024.