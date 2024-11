Quotidiano.net - Sciopero dei trasporti venerdì 8 novembre: tutti gli orari città per città

Roma, 62024 – Si avvicina una nuova giornata nera per i. Perè previsto infatti un altronazionale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale senza il rispetto delle fasce di garanzia, preannunciando disagi e, in alcuneitaliane, vere e proprie paralisi. Ecco quando e chi si fermerà. Perché si scioperaanche per i treni?a Romaa Milanoa Firenzea Bolognaa Torinoa Napoli Autobus ATAC nel piazzale della Stazione Termini durante lodeipubblici, Roma 20 settembre 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI Perché si sciopera La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna per denunciare l’assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico nella manovra, sottolineando l'importanza di questa misura per il settore – oltre a richiedere il rinnovo del contratto collettivo di settore.