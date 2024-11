Lettera43.it - Sarah McBride, chi è la prima deputata apertamente trans degli Stati Uniti

La democraticaè diventata lapersonaeletta alla Camera dei rappresentanti, vincendo le elezioni per un seggio in Delaware (che ha segnato un’altroto nella notte elettorale, portando in Senato ladonna afroamericana, ovvero Lisa Blunt Rochester). Attivista per i diritti umani e delle persone Lgbt+, nel novembre 2020 era stata eletta senatrice nel Senato dello Stato del Delaware, divenendo lapersonagender della storia ad avere un seggio in una camera in unofederati. Ora un nuovoto. Nel 2016 è stata laa parlare a una convention di partito Già segretaria della stampa nazionale di Human Rights Campaign, associazione Lgbt, a lei è in gran parte attribuito il merito per aver favorito la legislazione del Delaware che vieta la discriminazione sulla base dell’identità di genere in materia di occupazione, alloggio, assicurazione e alloggi pubblici.