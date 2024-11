.com - Radio Italia Live 2024 al via con Achille Lauro, poi Alfa, Negramaro, Benji & Fede

Al via conuna nuova stagione di, ecco il calendario fino a Natale Al via una nuova stagione di musicana: dall’8 novembre, ogni venerdì alle 21:00, torna, la produzione originale dedicata ai protagonisti della musicana e alle loro performance dal vivo. Tutti gli appuntamentie le interviste ad alcuni dei più amati cantanti e artisti, avranno luogo nell’isybank Music Place: anche in questa edizione isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, è title sponsor dell’iniziativa, a conferma della collaborazione che da molti anni unisce il Gruppo bancario con. In programma idi:(8 novembre), Marco Masini (15 novembre),(22 novembre), Tananai (29 novembre),(6 dicembre),(13 dicembre), Gigi D’Alessio (20 dicembre) e molti altri.