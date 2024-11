Romadailynews.it - Prima domenica ecologica a Roma il 10 novembre: blocco del traffico e eventi per tutte le età

Al via ladelle cinque domeniche ecologiche con iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sostenibilità Il prossimo 10sarà ladel 2024-2025 a, secondo il calendario approvato dalla Giunta capitolina. Il programma prevede ildella circolazione per i veicoli a motore endotermico nella “Fascia Verde” cittadina. Le modalità precise verranno specificate in un’ordinanza apposita. Le altre domeniche ecologiche sono previste per il 1 dicembre 2024, il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 marzo 2025. Come di consueto, lasarà accompagnata da una serie diche animeranno Via dei Fori Imperiali dalle 10 alle 19. In cinque diverse postazioni, tra cui lo slargo di Via di S. Pietro in Carcere e i Giardini del Foro Traiano, verranno offerti spettacoli e attività per grandi e piccoli: esibizioni di clown, trampolieri e giocolieri, concerti di gospel, jazz, musica balcanica, percussioni brasiliane e marching bands.