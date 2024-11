Liberoquotidiano.it - "Per lui questo è un incubo": dopo la vittoria di Trump può saltare un premier in Europa

Donaldha stravinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E qualcuno dalle parti di Londra trema. Per davvero. "Quali più stretti alleati, il Regno Unito e gli Stati Uniti continueranno a lavorare insieme per proteggere i nostri valori condivisi di libertà e democrazia": dietro le congratulazioni dellaburista, Keir Starmer, per la "storica" di Donaldsi nasconde un "", come lo definiscono i media inglesi. Quello che lungi dal far "prosperare", come scritto nel messaggio, il ritorno dipossa definitivamente incrinare il rapporto 'speciale' con Washington, quanto mai indispensabile alla Londra post-Brexit. Starmer, un avvocato 61enne esponente della 'soft left', vegetariano e moderato, è quanto di più lontano ci sia dal tycoon di 'Maga'. Lui si è sempre guardato dall'attaccare direttamente l'ex presidente, persinol'assalto a Capitol Hill, e assicura di aver "creato un buon rapporto personale" quando si sono incontrati a New York a settembre.