Patrimonio artistico più ricco. Grazie al concittadino Calvi

TREVIGLIO Ildi Treviglio si è arricchito con la generosa donazione dell’artistaCesare(in foto), della quale l’amministrazione comunale ha approvato l’acquisizione, che entra così a far parte del Museo Civico quale importante testimonianza storico-artistica esposta in modo permanente in uno spazio pubblico di grande valore culturale. L’opera, “Modulo Ligneo“, (115x63), risalente al 1979, era stata realizzata daper l’inaugurazione del Centro Civico Culturale nel 1980. L’artista trevigliese, sulla breccia da 50 anni, è autore prestigioso di dipinti, disegni e sculture dove prevalgono lo spirito della ricerca e la costante volontà di narrare in termini di autonomia espressiva e di forza del colore. Vincitore di premi nazionali è stato espositore in decine di mostre significative qua e là per l’Italia.