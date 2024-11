Sport.quotidiano.net - Pallone lombardo nel caos. Prima Abete, poi si rivota

Poco meno di una settimana fa il Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha sciolto il Consiglio del Comitato Regionaledella Figc, passaggio obbligatorio dopo le dimissioni (29 ottobre) del presidente Sergio Pedrazzini, rieletto lo scorso 14 settembre in un contesto anomalo, ovvero la maggioranza quasi totalitaria dei Consiglieri eletti in quota alla lista opponente. La LND accertata l’impossibilità di procedere in una situazione di stallo e per certi versi conflittuale, ha incaricato il vice presidente del Comitato di indire entro novanta giorni una nuova Assemblea Elettiva e contestualmente ha proceduto al “commissariamento“ del palazzo del calcio della nostra regione (è la seconda volta negli ultimi 20 anni, unto che di lusinghiero ha ben poco per una regione che dovrebbe far da traino al calcio dilettantistico italiano): ad occuparsi della gestione ordinaria sarà Giancarlo, che si avvarrà di Christian Mossino e di Giulio Ivaldi, quali Vice Commissari.