Puntomagazine.it - Napoli: Il pickpocketing tra le strade di Napoli. Carabinieri arrestano 57enne

Leggi tutto su Puntomagazine.it

in Azione alla Pignasecca: Fermatoper Borseggio ai Danni di una 74enne Il fenomeno delè una delle piaghe sociali delle metropoli e idel comando provinciale dilo sanno bene. Sono diversi i servizi anti borseggio in più punti della città.che in borghese si mimetizzano tra i passanti osservando attentamente ogni movimento sospetti. Siamo nella Pignasecca, una dellepiù antiche didiventata ormai crocevia fondamentale per i cittadini partenopei e per i turisti provenienti da tutto il mondo. Nella strada piena di ciottoli – con ai lati decine e decine di attività commerciali tra street food, mercatini ambulanti e piccoli artigiani in un mix tra antico e moderno – migliaia di persone passeggiano impegnati tra faccende quotidiane o nel vivere momenti di spensieratezza tra un’infinità di scelte.