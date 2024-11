Puntomagazine.it - Napoli: FlixBus e Ostello Bello insieme per favorire un turismo più sostenibile, anche in bassa stagione

Chi raggiunge l’in, riducendo l’impatto del proprio viaggio, potrà ottenere riduzioni fino al 20% sul pernottamento, 6 novembre 2024 –presentano una sinergia per incoraggiare le per-sone a raggiungerein modo più. Chi raggiunge la città cone alloggia presso, situato nel centro storico, potrà beneficiare di uno sconto sul pernottamento fino al 20% e di agevolazioni sul suo prossimo viaggio con Flix. Questa collaborazione si inserisce nell’accordo tra Flix, l’operatore globale travel tech che offre la più grande rete europea di autobus a lunga percorrenza, e Europe’s Famous Hostels, l’associazione no-profit che riunisce 50 strutture indipendenti di qualità in 19 Paesi, stipulato recentemente per incorag-giare le persone a raggiungere la destinazione delle proprie vacanze in modo più responsabile.