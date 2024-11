Lanazione.it - L’ospedale San Bartolomeo può crescere: "L’Asl investe su personale e attrezzature"

Quello che è stato descritto ieri mattina dalla direttrice sanitaria Pamela Morelli non è certo un ospedale in via di depotenziamento, ma un nosocomio su cui l’azienda sanitaria locale stando sia per quanto riguarda ilche per le. Emblematico è il caso del blocco operatorio posto al secondo piano del San, che è stato recentemente oggetto di un restyling dal punto di vista illuministico. Grazie a un investimento di 80 mila euro, in ciascuna delle quattro sale operatorie del nosocomio di riferimento per la Val di Magra sono quindi state installate una coppia di lampade al led, andando a sostituire le precedenti apparecchiature e migliorando in linea generale il livello delle prestazioni. "Le nuove lampade al led installate nelle sale operatorie – spiega la dottoressa Cinzia Sani, direttore del dipartimento Dea dell’emergenza e urgenza – permettono una visione più accurata e sono dotate di una luce migliore.