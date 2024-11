Ilfogliettone.it - L’Inps punta sui giovani: decontribuzione e politiche attive per un futuro lavorativo stabile

Il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ha sottolineato l'importanza dellaper iunder 35, definendola "un ottimo inizio" per favorire l'occupazionele. Secondo i dati Inps, in Italia ci sono circa 7 milioni ditra i 18 e i 34 anni che lavorano, ma una parte significativa di essi presenta contratti precari o discontinui. Per sostenere questa fascia di popolazione, l'Istituto propone un'ampia gamma di misure, tra cui ammortizzatori sociali e strumenti di inclusione lavorativa.Sistema pensionistico interamente contributivo per iL'Inps ha inoltre sottolineato l'importanza di informare isul funzionamento del sistema pensionistico interamente contributivo, un diritto sancito dalla Costituzione. L'obiettivo è quello di rendere il sistema sempre più sostenibile e garantire undignitoso a tutti i lavoratori.