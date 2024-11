Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 6 novembre

Leggi tutto su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Giove mondano invita a pranzi e cene, Marte induce all'indisciplina, Luna si vendica provocando problemi digestivi e disturbi femminili. Bella questa voglia di sognare e di fantasticare in amore, ma nelle questioni pratiche dovete essere razionali, integrare la vostra personalità con il gruppo di cui fate parte. Oggi e domani concentratevi sulle iniziative - possibilmente nuove di zecca - che potrete avviare venerdì sotto il fortunato primo quarto in Acquario. Toro Dal Sagittario, dove sono in azione Mercurio e Venere, arriva uno stimolo incredibile alla vostra mente, la volontà aumenta immediatamente - oggi siete già pronti per l'assalto ad una fortezza professionale, stimolati anche dalle provocazioni e immancabili critiche.