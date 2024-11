Quotidiano.net - La Ue cancella i bonifici ordinari. Cosa cambia dal 2025

Roma, 6 novembre 2024 – Uno degli elementi che unisce un popolo è senza dubbio quello di poter accedere agli stessi servizi e alle stesse condizioni economiche. E’ in questa prospettiva che si sta muovendo l’Unione Europea, con l’introduzione di nuove disposizioni che possano sia favorire gli scambi commerciali con strumenti di pagamento più convenienti, sia renderli accessibili a tutti i cittadini, migliorando contestualmente la tracciabilità dei pagamenti. Tutto ciò in un percorso che vede il contante come un mezzo ormai sempre meno utilizzato, poco tracciabile e poco sicuro. Le nuove disposizioni:Il regolamento n. 2024/886 introduce l'obbligo deiistantanei, definisce le operazioni vietate e rivede le commissioni bancarie. Gli Stati membri hanno a disposizione fino al 9 aprileper recepire le nuove disposizione, per poi renderle operative dal 9 ottobre