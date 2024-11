Donnapop.it - La Talpa ascolti tv prima puntata 5 novembre: quanto ha fatto il reality condotto da Diletta Leotta?

Leggi tutto su Donnapop.it

Ieri sera è andata in onda lade La, mahain termini ditv? Il, tornato in tv dopo tantissimi anni, èda, che – per l’occasione – hail suo debutto a Mediaset. Ecco tutto quello che c’è da sapere suglie lo share della. Latv2024: ecco quando haI dati suglitv dellade Lasaranno disponibili dopo le 10.00. La2024: ecco il cast e come funziona ilIl 5su Canale 5 ha debuttato La: Who’s the Mole?, una nuova versione del popolareche coinvolge diversi vip in un gioco di strategia e inganno. A condurre il programma è, nota per la sua carriera in programmi sportivi. A differenza delle edizioni precedenti, il format di quest’anno è stato registrato durante l’estate e non prevede dirette.