Secoloditalia.it - Il Pd bastonato da Trump e De Luca riparte peggio di prima: piazze separate dagli alleati in Emilia e Umbria

Il day after della doppia bastonatura politica, la vittoria di Donaldnegli Usa e quella del governatore Vincenzo Desul terzo mandato in Campania, fa segnare un clima di sconforto e un curioso mutismo nel Pd di Elly Schlein, chiamato a recuperare un po’ di fiducia in vista delle imminenti scadenze elettorali, inedRomagna. Ma è proprio su queste scadenze che le nubi sembrano addensarsi sul campo largo: in entrambe le regioni, infatti, glinon sfileranno sullo stesso palco per i comizi finale, ma faranno scena a sè, non dando certamente segnali di compattezza all’elettorato di centrosinistra nel voto del 17 e del 18 novembre. A differenza del centrodestra: l’11 novembre Giorgia Meloni sarà a Bologna, per sostenere la civica in corsa col centrodestra, Elena Ugolini, insieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, col bis da fare anche in, a sostegno della governatrice leghista uscente, Donatella Tesei, il 14 novembre.