I ristoranti sottovalutati dalla Michelin | ecco cosa manca secondo il Gambero Rosso

Un confronto tra le guide deld’Italia 2025 presentata il 21 ottobre a Roma e lapresentata ieri a Modena evidenzia “affinità/divergenze tra la rossa e noi”, per dirla con i Cccp, che non sono solo di tipo statistico o aneddotico ma evidenti sintomi di autentiche differenze filosofiche tra le due piattaforme. Il personale di sala del Pescatore, capitanato da Alberto Santini (al centro) I tristellati Partiamo dai tre stelle, che sono quattordici. Illi mette in fila così: Piazza Duomo ad Alba e Reale a Castel di Sangro a 97, Atelier Moessmer a Brunico e Osteria Francescana a Modena a 95, Le Calandre a Rubano, Uliassi a Senigallia e La Pergola a Roma a 94, Villa Crespi a Osta San Giulio, Da Vittorio a Brusaporto ed Enoteca Pinchiorri a Firenze a 93, Quattro Passi a Nerano e Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona a 92, Enrico Bartolini al Mudec a Milano a 91, Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio a 90.