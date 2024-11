Infobetting.com - Hoffenheim-Lione (Europa League, 07-11-2024 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Sconfitto in casa contro il neopromosso St. Pauli per l’continua il momento buio in campionato dove è attualmente sull’orlo della zona retrocessione: inla sfida contro ildi Sage è decisiva per alimentare le speranze di passaggio del turno. Evanescente la squadra di Matarazzo che ha trovato una squadra brava a sfruttare le tante incertezze difensive e .InfoBetting: Scommesse Sportive e