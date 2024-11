Tutto.tv - Helena e Lorenzo si riavvicinano al GF: la promessa e la reazione di Shaila

Dopo la messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello c’è stata una lite molto accesa traPrestes eSpolverato. Tra i due sono volate parole decisamente grosse, che hanno portato la giovane a crollare in lacrime. A distanza di qualche giorno da quel brutto episodio, però, i due hanno avuto un nuovo confronto. Ecco cosa è successo. Il chiarimento traPrestes eSpolverato al GFSpolverato edPrestes hanno avuto un chiarimento in queste ore al Grande Fratello. Il ragazzo ha ammesso di aver esagerato con i toni durante la loro ultima discussione, ragion per cui ha chiesto scusa alla sua compagna d’avventura. Lei ha apprezzato il gesto del coinquilino, sta di fatto che ha accolto le scuse ed ha ammesso che d’ora in avanti spera che tra di loro possa esserci una convivenza pacifica.