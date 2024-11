Oasport.it - Giuseppe Saronni: “Per Pogacar non sarà sempre così. Ganna può emulare Cancellara. I ragazzini non hanno fame”

Abbiamo raggiunto, lombardo classe 1957, che resta – dopo Coppi – il campione più precoce del ciclismo italiano: debutto a 19 anni e vincente, primo trionfo al Giro nel 1979 a 21 anni. Poi manager di squadre, cercatore di sponsor, scopritore di talenti come Tadej, facendolo passare professionista con la UAE Team Emirates nel 2019. Beppe, come stai? “Bene, grazie! Non mi posso lamentare”.ha realizzato la stagione perfetta. Il fatto che vincalui è un bene per il ciclismo o toglie interesse? “Per il corridore e la squadra è bene, come per i tifosi e lo spettacolo. Per lo sport in generale con un po’ più di incertezza ci sarebbe più interesse, ma non credo che. Quest’anno è stato una stagione particolare, lui è andato fortissimo, ma i suoi principali avversari non erano neanche nella miglior condizione, spero che possa vincere ancora lui, ma magari con un po’ più di antagonismo”.