Fuori cinque big l’indiscrezione su Inter-Napoli è sorprendente | le esclusioni

Arrivano novità in vista della prossima sfida del campionato di Serie A tra l’e il: potrebbero essere beni big esclusi per il big match della dodicesima giornata. Dopo la batosta contro l’Atalanta, ilè chiamato a rifarsi in un altro big match: gli azzurri di Antonio Conte saranno ospiti, domenica alle ore 20:45, dell’. Allo stadio San Siro andrà in scena lo scontro tra la prima e la seconda della classifica, con i partenopei che vogliono dare un segnale a se stessi oltre che a tutta la Serie A. In caso di vittoria, infatti, ilpotrebbe salire nuovamente a più quattro punti sulla compagine allenata da Simone Inzaghi, che intanto in serata sarà impegnata nella sfida contro l’Arsenal, valida per la League Phase della Champions. Proprio a tal riguardo, arrivano novità che possono riguardare, seppur indirettamente, il big di domenica contro il: benpotrebbero essere ledei nerazzurri.