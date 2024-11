Lapresse.it - Elezioni Usa, per la prima volta due donne nere elette in contemporanea al Senato

Per lanella storia, duesono stateper serviremente aldegli Stati Uniti. La deputata del Delaware, Lisa Blunt Rochester, e Angela Alsobrooks, ex dirigente della contea di Prince George’s, Maryland, hanno vinto le loro, raddoppiando il numero dimaial, passando da due a quattro. Traguardi storici a questeGli elettori hanno anche mandato al Congresso il primo legislativo apertamente transgender. Sarah McBride ha vinto un seggio alla Camera dei deputati, diventando lapersona apertamente transgender eletta al Congresso. Questi storici traguardi sono tra le numerosedi martedì che mostrano come gli americani stiano scegliendo una rappresentanza più diversificata dal punto di vista razziale e di genegli uffici elettivi, nonostante questioni come l’azione affermativa e l’inclusione LGBTQ stiano generando divisioni sempre più profonde.