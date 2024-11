Lanotiziagiornale.it - Elezione Trump, Vannacci: “Ora inizieranno i negoziati in Ucraina”

Leggi tutto su Lanotiziagiornale.it

L’europarlamentare della Lega, Roberto, commenta la vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali negli Usa e parla dei possibili scenari per la guerra indopo il cambio di leadership alla Casa Bianca. “I due contendenti non raggiungono il negoziato perché pensano di avere il tempo a loro disposizione”, affermariferendosi ae Russia. Per quanto riguarda, afferma: “Una cosa è certa, il proposito lo ha espresso e credo che sia molto determinato anche perché ne va del suo futuro ruolo e della sua credibilità”. L'articolo: “Orain” LA NOTIZIA.