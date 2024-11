Inter-news.it - Darmian: «Serve attenzione in tutto! Mi fido dei nostri attaccanti»

Leggi tutto su Inter-news.it

ha detto la sua in merito alla partita di Champions League tra Inter e Arsenal, in programma questa sera a San Siro. Il jolly interista ha voluto elogiare pure i suoi compagni in attacco. GRANDE CLUB – Matteo, come Simone Inzaghi, ha parlato a Prime Video in occasione di Inter-Arsenal. Il jolly nerazzurro elogia l’Arsenal e richiama i suoi compagni alla massima: «Mi viene in mente un grande club con grande storia e cultura calcistica. In questi due anni con Arteta lo sta dimostrando, sono una grande squadra, dobbiamo stare attenti. In queste partite sono i dettagli a fare la differenza,lavorare di squadra sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo fare del nostro meglio per vincere».presenta Inter-Arsenal e si fida dei suoiINTER GRANDE SQUADRA – Poiè fiducioso sulla sua squadra ed elogia anche gli: «Legato ad Arteta non proprio, ma il Manchester City giocava e giocara un calcio stupendo.