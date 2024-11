Calciomercato.it - Dall’esonero agli applausi: il retroscena su Fonseca dopo Real Madrid-Milan | CM.IT

Il tecnico dei rossoneri si prende ancora una volta la scena e allontana i rumors legati ad una panchina bollenteil ko contro il Napoli Non è iniziata con il piede giusto l’avventura di Paulosulla panchina del. Il tecnico portoghese non è mai stato tra i preferiti della tifoseria rossonera, che avrebbe voluto un allenatore diverso, magari quell‘Antonio Conte, che qualche giorno fa si è imposto a San Siro con il suo Napoli.: ilsu(LaPresse) – Calciomercato.itSembra, però, essere passata un’eternità da quel match, che aveva fatto tornare i rumors legati alla panchina del portoghese. Ma intà era solo la settimana scorsa, così il giornoerano riemersi i nomi di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Igor Tudor per la sua successione.