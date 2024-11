Iltempo.it - Crisi di governo in Germania. Scholz licenzia il ministro delle Finanze

Colpo di scena in. Èper la coalizione deldi Olaf. Il cancelliere hato ilChristian Lindner, leader dell'Fdp, come ha confermato il portavoce delSteffen Hebestreit. Secondo 'Bild', oggi Lindner, in occasione della riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, aveva proposto ae aldell'Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni ad inizio 2025. L'annuncio è arrivato mentre sono in corso tese trattative tra i partner della coalizione semaforo - Spd, liberali e Verdi - sul bilancio. Il"ha perso la mia fiducia", ha detto il cancelliere tedesco in conferenza stampa a Berlino.ha imputato a Lindner la rottura della coalizione, spiegando che ha rifiutato "un'offerta generosa".