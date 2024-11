Quotidiano.net - Cosa sta succedendo in Germania: Lindner propone elezioni anticipate, Scholz lo licenzia

Berlino, 6 novembr e 2024 – Si alzano le tensioni all’interno del governo tedesco, e non è escluso che si concludano c on una rarissima disegregazione della coalizione che lo forma. Dopo il vertice di maggioranza di oggi, il cancelliere Olafha deciso dire il ministro delle Finanze Christian, esponente del Partito liberale democratico, reo di aver chiesto, da tenersi all’inizio del 2025. Ma il capo del governo è convinto: vuole guidare lafino alla scadenza naturale della legislatura, il settembre successivo. Ed è proprio la figura diquella della discordia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un governo allo stremo. Nei giorni scorsi era infatti emerso un documento riservato firmato dal ministro, che prevedeva una chiara inversione di rotta dalle politiche economiche centriste di, a favore di misure ‘più coraggiose’.