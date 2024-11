Quifinanza.it - Corsa ai mini reattori nucleari in Italia, Enel e Ansaldo insieme per ridurre il costo

L’torna a guardare al nucleare e lo fa con i “e Leonardo hanno dato il via allo studio della tecnologia nucleare di terza generazione avanzata SMR. Lo studio vuole verificare la fattibilità e ildei”, per modo di dire,. Lo sviluppo della nuova “” tecnologia nucleare, in sinergia con il gruppo, sta per avviare una fase di studio cruciale per l’adozione della tecnologia dei, conosciuti come SMR (Small Modular Reactor), per la generazione di energia elettrica in. Il progetto si propone di valutare la fattibilità dell’implementazione didi terza generazione avanzata, considerati all’avanguardia nella sicurezza e nell’efficienza energetica. La creazione di una nuova società, la cui costituzione è prevista entro la fine dell’anno, si concentrerà sull’analisi dei tempi e dei costi necessari per avviare la produzione di questi, nonché sulla possibilità di sviluppare una filiera produttiva nazionale.