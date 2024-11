Coppa Davis e Billie Jean King Cup, dal 2025 live su SuperTennis

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 6 nov. (askanews) – Giornata speciale per gli appassionati di tennis, per la Federazione Italiana Tennis e Padel e per il suo canale televisivoTv. Grazie ad un accordo quadriennale con l’ITF (International Tennis Federation) e laCup Limited, il canale della Federazione si è assicurato i diritti in esclusiva delle due massime competizioni internazionali per nazioni. Dalal 2028, dunque, tutta lae tutta laCup by Gainbridge saranno trasmesse in chiaro e in esclusiva suTv e in streaming su SuperTenniX. Ma se l’acquisizione dei diritti della massima competizione a squadre femminile rappresenta una riconferma, l’esclusiva di tutte le sfide della massima competizione a squadre maschile rappresenta un grande e piacevolissimo ritorno.