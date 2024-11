Metropolitanmagazine.it - Chi sta vincendo tra Donald Trump e Kamala Harris? In tempo reale

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Chi statra? Lo spoglio dei voti non è concluso, ma secondo una proiezione di Fox Newsè stato eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti. Sono ancora in bilico gli Stati Chiave da cui dipende l’esito del voto. Chi statra? La situazione oraha 267 dei 270 voti elettorali necessari per vincere la Casa Bianca ed è in testa nelle elezioni chiave ancora da indire, tra cui Michigan e Wisconsin Avanno Florida, Carolina del Sud, Missouri, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Texas, Louisiana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, North Carolina.vince anche in Georgia e si avvicina alla Casa Bianca. Ore 8:30 La vittoria diin Pennsylvania gli ha consentito di raggiungere quota tre voti elettorali per vincere la presidenza.