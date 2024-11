Caso M5S | Quella per l’Istruzione e la Ricerca non è una spesa ma un investimento

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

"L’Italia investe appena il 4% del suo PIL in Istruzione contro il 4,9% della media OCSE, ed invece di colmare questo gap la Manovra del Governo Meloni-Giorgetti prevede tagli lineari a settori fondamentali per il futuro del Paese, come la Scuola, l’Università e la. Settori già sottoposti a gravi carenze finanziarie e a riforme distruttive da parte dell'attuale governo, che avrebbero avuto bisogno di nuove risorse e non dell’ennesima scure prevista in Manovra". L'articolo(M5S): “pere lanon è unama un” .