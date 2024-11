Lanazione.it - Carmignano, al via una nuova fase di lavori di sistemazione fognaria

(Prato), 6 novembre 2024 - Prosegue il lavoro didel capoluogo di. Ricordiamo che l’intervento, iniziato nel novembre 2023, rientra nell’Accordo di programma sotto i 2.000 abitanti equivalenti e rappresenta un impegno a suo modo “storico” per il Comune in quanto, alla sua conclusione, consentirà di eliminare 13 scarichi diretti in ambiente, che ancora insistono su uno dei territori più belli della Provincia di Prato, e di realizzare un nuovo sistema di smaltimento dei reflui del capoluogo. Un lavoro quindi strategico per il territorio die che comporta un impegno economico complessivo di circa 9 milioni di euro. "È un intervento importante, un investimento di quasi 10 milioni di euro, con il quale sarà ristrutturata praticamente la retedi– dice Edoardo Prestanti, Sindaco di- Un'opera fondamentale per la nostra comunità e per la corretta gestione del territorio.