Movieplayer.it - Avengers, non tutti sostenevano Kamala Harris, Chris Pratt è rimasto neutrale: "Cerco di capire entrambi"

Leggi tutto su Movieplayer.it

L'interprete di Star-Lord in Guardiani della Galassia ha provato agli schieramenti nelle ultime elezioni senza mai prendere posizione A differenza di altri colleghiin queste ultime elezioni presidenziali e ha lanciato un messaggio di unità in questo periodo di divisione che gli Stati Uniti stanno attraversando ormai da tempo. La star di Guardiani della Galassia non ha appoggiato néné Donald Trump, ma ha invitato il suo paese ha ritrovare quell'unità perduta. "Mi sono fatto strada in questa stagione elettorale. E vedo le cose dai lati. Capisco che le vite e i diritti delle persone sono in gioco", ha spiegatoin una rubrica del Sunday Paper, il .