Ultimouomo.com - Arteta sta diventando il nuovo Mourinho?

Leggi tutto su Ultimouomo.com

Dopo il pareggio tra l’Arsenal e Liverpool del 27 ottobre, Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool e ora rispettato analista a Sky Sports, ha detto una cosa interessante. «Dato che Mikelha lavorato con Pep, tutti pensiamo che sia un discepolo di Guardiola. Ma se consideriamo i due allenatori di maggior successo degli ultimi 10-15 anni, cioè Guardiola e, penso che Mikelsi stia lentamente trasformando in un allenatore più simile al portoghese». La valutazione di Carragher, in realtà, non è isolata ed emerge in una sensazione generalizzata nei confronti di, che sembra andare sempre più verso un calcio reattivo. «Erano in vantaggio per 2-1, pressavano il Liverpool e stavano giocando bene, ma hanno arretrato il baricentro nel secondo tempo», ha contestualizzato Carragher, «so che hanno avuto un paio di infortuni in difesa, ma hanno comunque i giocatori a centrocampo e in attacco per provare ad uscire dalla pressione e attaccare nella metà campo avversaria.