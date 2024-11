Leggioggi.it - Accensione riscaldamenti 2024: date e orari, per fascia e Regione

Con l’arrivo dell’autunno e il progressivo calo delle temperature, torna il tema dell’, regolata da norme specifiche, che variano a seconda delle fasce climatiche. Mentre nelle zone climatiche più fredde del Nord il pulsante on è già stato premuto, e i termosifoni sono accesi ormai ovunque, in quelle un po’ più miti si parte dal 15 novembre. Come a Roma, dove il sindaco Gualtieri ha dichiarato aperta la stagione, firmando l’ordinanza sudi funzionamento e temperature di esercizio per tutti gli impianti di riscaldamento del territorio capitolino.Le regole variano appunto in base alla zona climatica, con paletti sudigenerale e ore di utilizzo degli impianti. Cambiano anche per chi abita in condominio e per chi ha un impianto autonomo, e anche a livello di uffici pubblici.