‘Vermiglio’ candidato come miglior Film europeo | due nomination agli Efa

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –di Maura Delpero riceve due candidatureEfa 2024 nelle categorieRegista. Il, già scelto per rappresentare l’Italia ai prossimi premi Oscar, ha ricevuto questo importante riconoscimento dall’Accademia europea del cinema che ogni anno assegna i premi Efa. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che ha coprodotto ilcon Cinedora, esprime soddisfazione: “Le nostre congratulazioni a Maura Delpero, alla sua visione di cinema rigorosa e nitida, capace di trasfigurare piccole vicende di montagna in storie senza limiti né confini. Entrare nella cinquina dei finalisti Efa è un traguardo importante nel percorso che Maura Delpero sta costruendo passo dopo passo, con capacità e determinazione, senza temere di affrontare sfide difficili,nel caso di questo, di raccontare una storia recitata in dialetto con pochi attori professionisti.