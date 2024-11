Abruzzo24ore.tv - Vendita di Genziana senza etichetta corretta: multa per il distributore

Chieti - Controlli dei carabinieri forestali sanzionano un: mancanza di indicazioni chiare sulla, liquore tipico abruzzese contura specifica. La, tradizionale liquore abruzzese, è finita al centro di controlli dei carabinieri del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Chieti. Durante le verifiche, è stato riscontrato che le bottiglie messe innon riportavano la giusta denominazione di, obbligatoria secondo le norme europee e nazionali. Questa omissione è costata al responsabile di un centro di distribuzione unadi mille euro. Per esserementeto, un prodotto come la, che fa parte dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Pat), deve presentare l’indicazione "Liquore" e non "Distillato".