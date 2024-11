Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 08:00

incolonnamenti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazionesud della Appia in carreggiata esterna invece altri file tra Montespaccato e Aurelio sulla Pontina rallentamenti e code per un incidente tra Pomezia e Pratica di Mare verso la Colombo è su quest'ultima si sta in coda da internet a via di Malafede verso il centro città altri file sulla via del mare tra ciglia e Vitinia verso il Cen lunghe file sul quadrante nord del raccordo anulare sulla Flaminia sulla Salaria lunghe file sul tratto Urbano della A24L'Aquila tra Settecamini la tangenziale est qui code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso il carico tra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni in città incidente con rallentamenti via dei Monti Tiburtini all'altezza di via dei Durantini possibili disagi alper una manifestazione stamattina dalle 13 in piazza Vidoni al Dipartimento della funzione pubblica Per quanto riguarda i trasporti dalle 9 alle 17 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia TPER e Trenord mi possono subire variazioni o cancellazioni