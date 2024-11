Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift potrebbe aver cambiato la sua signature bangs per la fine dell’Eras Tour

Con l’Erasdiormai quasi giunto al termine, la pop star ha deciso di salutare i fan americani con una piccola ma significativa novità nel suo look. In occasione della seconda serata a Indianapolis,ha sfoggiato un nuovo taglio di frangia che ha subito attirato l’attenzione dei suoi fedelissimiies, accorsi sui social per discutere del cambio di stile della cantante.sorprende i fan con un cambio di look durante l’Erasa Indianapolis La frangia è uno dei tratti distintivi difin dai tempi dell’album Speak Now. L’artista, famosa per la sua versatilità, ha spesso alternato stili diversi: dalla frangia piena e sbarazzina fino a quella lunga e laterale. Tuttavia, durante l’Eras, ha scelto un look morbido e leggero, perfetto per accompagnare le sue lunghe performance dal vivo.