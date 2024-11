Nerdpool.it - Sword Art Online: in vista dell’Anniversario un grande annuncio

Artè una serie che continua a sorprendere. Se non lo sapevate, l’avventura sci-fi ha debuttato nel 2002 e ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni. Dal manga al light novel,Artcontinua a evolversi, e questo include anche l’anime. Infatti, la serie TV ha unanniversario in arrivo, eArtsta stuzzicando i fan con untramite un nuovo countdown. La rivelazione arriva direttamente daArt, con le pagine social dell’anime che hanno postato un teaser. L’immagine, come potete vedere qui sotto, informa i fan che qualcosa di importante è in arrivo per il 7 novembre. Ma per scoprire di cosa si tratti, i fan dovranno aspettare e vedere. Per chi è curioso riguardo all’importante anniversario diArt, dobbiamo ringraziare Kirito.