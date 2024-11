Bergamonews.it - Sulle orme dell’Atalanta: lo Stoccarda, la sorpresa della Bundesliga con la forza delle idee

Negli ultimi 15 anni sono state soltanto tre le squadre che nel campionato tedesco sono riuscite a piazzarsi in classifica davanti al Bayern Monaco: il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund (due volte ciascuno) e poi, l’anno scorso, lo. Non serve stare a sottolineare quanto straordinario sia già di per sé il traguardo di mettere dietro il club più forte, ricco e prestigioso di tutta la Germania, specialmente in un momento storico come questo, con una serie di 11 titoli vinti in fila spezzato solo la scorsa stagione. Ecco, l’avversaria europeaè stata in grado di farcela dopo aver raggiunto per due volte di seguito la salvezza in extremis: nel 2022 con un colpo di testa di capitan Endo all’ultimo minuto dell’ultima giornata, contro il Colonia; nel 2023 allo spareggio salvezza, battendo l’Amburgo.