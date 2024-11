Calciomercato.it - Stallo Theo Hernandez, cosa succede con il rinnovo

Il Milan si appresta a giocare con il Real Madrid ed intanto tiene banco la questione che riguarda ildel terzino francese I precedenti incutono un po’ di timore: da Donnarumma a Calhanoglu e Kessie, in casa Milan sanno benesignifica allungare di troppo il momento della firma delcon il(LaPresse) – Calciomercato.itEcco perché un po’ stupisce sto che stando intorno al contratto di. Il terzino francese è legato al club rossonero da un accordo fino al 2026, ma da tempo si parla della necessità di una nuova intesa. Un’esigenza per rivedere la durata del contratto, ma anche l’accordo economico considerati gli interessamenti delle big d’Europa nei confronti del 27enne di Marsiglia. Nelle scorse settimane le parole dell’agente del calciatore aveva creato allarme: “Non c’è nessuna trattativa – la frase di Manuel Garcia Quilon – da quattro mesi non stiamo negoziando.