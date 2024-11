Lortica.it - Sorrisi in corsia: la Tribù dei Nasi Rossi festeggia 25 anni

Ladei25di clownterapia all’ospedale di Arezzo. Da un quarto di secolo, questi volontari portano gioia e allegria ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e, da otto, anche a quelli di Oncologia e Radioterapia. Con giochi, musica e tanto entusiasmo, i clown dottori distraggono i bambini durante le cure, rendendo l’ospedale un luogo più sereno e meno spaventoso. Il loro lavoro, apprezzato da medici e infermieri, è un prezioso supporto per affrontare al meglio le terapie. Un’ora e mezzo di allegria edistribuiti per tre/quattro volte alla settimana. Sono: Erika Cardeti (presidente) Elisa Cetarini e David Testi con camice da “medico speciale” e naso rosso d’ordinanza gli “speciali dottori” che fanno divertire i piccoli. Un’ondata di allegria delladei, con i loroe le valigie piene di sorprese, trasformano un’ora e mezza in un’esperienza indimenticabile per i piccoli pazienti.