Sogin inizia smantellamento componenti edificio reattore a Caorso

ROMA (ITALPRESS) –hato nella centrale di, le attività didei sistemi eall’interno dell’, passaggio cruciale nel programma di dismissione dell’impianto emiliano, poichè segna l’attacco al cuore della centrale. In particolare, sono cominciate le operazioni di “spooling” in cui i tecnici stanno tracciando i punti di taglio per smontare i sistemi ein pezzi. Tale lavoro è necessario per garantire che ogni elemento possa essere facilmente identificato e raggruppato in base al sistema di impianto di provenienza e alla sua eventuale contaminazione. Le attività condotte finora hanno incluso la realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere e proseguiranno con l’installazione dei mezzi per la movimentazione dei materiali smantellati e con l’allestimento dell’impianto per eseguire tagli a caldo, specificatamente progettato per affrontare ipiù complessi per dimensione e spessore.